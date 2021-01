Das Rhön-Saale Gründer- und Innovationszentrum RSG Bad Kissingen startet in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Telemedizin Bad Kissingen und der IHK Würzburg-Schweinfurt am 3. Februar im Online-Format den neuen Zertifikatslehrgang "Digitalisierungsmanager/in im Gesundheitswesen (IHK)". Mit dem Zertifikatslehrgang qualifizieren sich die Teilnehmer/innen für die Konzeption und Umsetzung digitaler Technologien in Gesundheitseinrichtungen. Der Kurs vermittelt alle relevanten Inhalte, um Digitalisierungsstrategien entwickeln und umsetzen zu können. Experten des Zentrums für Telemedizin vermitteln theoretischen Grundlagen und deren Anwendung in der Praxis. Der Lehrgang richtet sich an alle Mitarbeiter - insbesondere aus Kliniken, Praxen, Pflegeeinrichtungen und dem Rettungsdienst - , die mit dem Thema Digitalisierung betraut sind oder betraut werden sollen. Es sind noch Plätze frei. Für den Lehrgang kann der Bayerische Bildungsscheck eingelöst werden. Interessenten erhalten Informationen im RSG Bad Kissingen (Tel.: 0971/7236-0)sowie über Email-Anfrage: anfrage@rsg-bad-kissingen.de. red