Zum Leserbrief "Die Zukunft lässt sich nicht erforschen" vom 29. September: "Lasst uns den Kopf in den Sand stecken?" Beim Nachdenken über den Leserbrief von Herrn Professor Wolf "Die Zukunft lässt sich nicht erforschen" habe ich mich gefragt, was er mit diesem Brief eigentlich erreichen möchte. Auf das Eingangszitat von Sokrates: "Ich weiß, dass ich nichts weiß" folgt zunächst der Versuch, den Klimawissenschaftlern zu unterstellen, sie würden wichtige Tatsachen wie die Schwankungen der Sonnenaktivität nicht berücksichtigen.

Das ist nachweislich falsch. Vielmehr zeigt die Klimaforschung, dass sich die gegenwärtig zu beobachtende Erwärmung nicht mit den messbaren Aktivitätsschwankungen erklären lässt. In den letzten Jahrzehnten nahm die Strahlungsleistung sogar ab, während die Durchschnittstemperatur auf der Erde weiter stieg.

Als nächstes möchte er den Zusammenhang zwischen steigender CO2 -Konzentration und Erderwärmung (Treibhauseffekt) aushebeln, indem er den Temperaturrückgang von 0,2 Grad zwischen 1945 und ca. 1970 zitiert. Dass es sich hier um einen den "Treibhauseffekt maskierenden Effekt" handelte, der auf die damals in großen Mengen durch Verbrennung fossiler Brennstoffe freigesetzten Sulfat-Aerosole zurückzuführen war, scheint ihm nicht bekannt zu sein. Als deren Freisetzung im Nachgang reduziert wurde, konnte der Treibhauseffekt seine erderwärmende Wirkung wieder voll ausüben, was sich bis heute in einem steten Temperaturanstieg bemerkbar macht.

Es folgt das altbekannte Argument, dass das kleine Deutschland mit seinem Zwei-Prozent-Anteil doch keinen wesentlichen Beitrag leisten könne, wenn es seine Emissionen drastisch einschränke. Auch das ist zu kurz gedacht. Wenn es Deutschland gelänge, seine Emissionen von Treibhausgasen deutlich zu senken, dann sicher nur deshalb, weil es kluge und wirkungsvolle Alternativen in den Sparten Mobilität, Energiebereitstellung, Städtebau und Landwirtschaft entwickelt hat. Dass auch ein kleines Land über eine technologische Vorreiterrolle weltweit enormen Einfluss ausüben kann, zeigt doch u. a. die deutsche Automobilindustrie, die jahrzehntelang den Weltmarkt entscheidend geprägt hat. Angesichts der schon in vielen Ländern spürbar werdenden Folgen des Klimawandels kann es nur von Vorteil sein, wenn man sich an die Spitze der Bewegung setzt.

An dieser Stelle möchte ich Herrn Wolf einmal die Beschäftigung mit Veröffentlichungen der Münchner Rück, eines der weltweit größten Rückversicherungsunternehmen, ans Herz legen. Die Damen und Herren in dieser Branche sind mit Sicherheit keine "Klimagläubigen", sondern knallhart rechnende Ökonomen. Wenn man deren Schadens-Prognosen liest, erkennt man schnell, dass der Klimawandel schon jetzt ein ganz entscheidender Wirtschaftsfaktor ist. Ich komme zurück zu meiner eingangs gestellten Frage: Was möchte Herr Wolf mit diesem Artikel erreichen? Nun gut, er hat uns gezeigt, dass er nicht allzu viel über das Thema Klimawandel weiß. Insofern passt das Zitat im Ansatz, wenngleich Sokrates ein durch und durch neugieriger Mensch war, der sich mit seinem Nichtwissen nie zufrieden gegeben hat.

Aber vielleicht möchte er die Leser auch nur ermuntern, den Kopf in den Sand zu stecken nach dem Motto: "Das mit dem Klimawandel ist doch alles Quatsch, den ein paar Klimagläubige verzapfen, nichts ist bewiesen, wir können und müssen nichts an unserem Verhalten ändern - Ende." Das wäre dann das, was Sascha Lobo als "konservative Esoterik" bezeichnet hat: Mir gefällt die Welt nicht mehr, die ich vor mir sehe, also schließe ich meine Augen und träume sie mir wieder schön. Na dann gute Nacht und träumen Sie wohl.

Michael Hunger

Bamberg