Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick hat die Einweihung des Malteserstifts St. Elisabeth am Waldkrankenhaus Erlangen als Hoffnungszeichen für Kirche und Gesellschaft bezeichnet. In seiner Predigt sagte Schick, die kirchliche Initiative für kranke und pflegebedürftige Menschen sei ein positives Signal in einer Zeit, in der in der Kirche so viel über Rückgang, Abbau und Aufgeben gesprochen werde.

"Die Corona-Pandemie hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass unsere Gesundheit nicht garantiert ist. Wir sind anfällig für Krankheiten, Beschwerden und Nöte. Und dafür brauchen wir Krankenhäuser, Apotheken, Pflegeheime und Hospize." Eine Gesellschaft bleibe nur dann human, wenn sie sich in Achtsamkeit dieser Anfälligkeit bewusst bleibe und Vorsorge treffe. Das Vorbild der Hl. Elisabeth solle in der Einrichtung herrschen: Den Betreuten mit Respekt, Hingabe und Freude zu dienen.

Das Malteserstift St. Elisabeth befindet sich neben dem Waldkrankenhaus. Es wurde im August fertiggestellt. Zusätzlich zur vollstationären Pflege (rund 100 Plätze) werden 18 Schwerpunktpflegeplätze für junge pflegebedürftige Menschen und 24 Wohnungen für Wohnen mit Service angeboten. red