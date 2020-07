Malteser bilden Helfer aus

Die Nachfrage nach ehrenamtlicher Hospizbegleitung ist groß. Deshalb bilden die Malteser in Unterfranken, die sich seit 1991 in diesem Bereich engagieren, immer wieder neue Begleiter in diesem Bereich aus. Im September 2020 soll der nächste Kurs im Kreis Haßberge starten, zu dem man sich jetzt schon anmelden kann, wie die Malteser am Freitag mitteilten.

"Es gibt oft bei Schwerstkranken und Sterbenden einen Kreislauf von Angst, Isolation und Hilflosigkeit, den wir mit unserer ganzheitlichen und menschenwürdigen Sterbe- und Trauerbegleitung zu durchbrechen versuchen", erklären die beiden Koordinatiorinnen für Hospizarbeit im Landkreis Haßberge, Claudia Stadelmann und Christine Menter. Den Maltesern ist die intensive Vorbereitung der Ehrenamtlichen sehr wichtig. Sie erstreckt sich von September 2020 bis März 2021. Themenvormittage - immer donnerstags - und Wochenendseminare bilden die Grundlage für die Begleitung Sterbender.

Dabei steht die theoretische und auch persönliche Auseinandersetzung mit Themen um Abschied, Sterben, Tod und Trauer im Mittelpunkt. Danach übernehmen die Hospizbegleiter eine erste Sterbebegleitung und treffen sich alle 14 Tage zum Erfahrungsaustausch unter fachkundiger Leitung.

Informationen und Anmeldung bei Malteser Hilfsdienst, Hospizarbeit, Promenade 37, Haßfurt, Ruf 09521/9529900. E-Mail Hospiz-Has@malteser. org, www.malteser-hassberge.de. ft