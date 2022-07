Mit einem Gottesdienst wurden die Feierlichkeiten zur Eröffnung des neuen evangelischen Kinderhorts in Mainleus gestartet. In seiner Predigt stellte Pfarrer Michael Schaefer den Bezug von der Idee des neuen Hortes bis zu seiner Umsetzung mit dem Gleichnis Jesu vom Senfkorn her.

Nach den Grußworten zog die Gemeinde zum neuen Hortgebäude, an dem Kinder, Mitarbeiterinnen und Eltern schon warteten. Umrahmt von Liedern und Gedichten der "Hortis" fand die Schlüsselübergabe von Architektin Gitta Kestel an Pfarrer Michael Schaefer und die Kitaleitung Frau Vera Lauterbach statt. Mit großem Interesse besichtigten die Ehrengäste Landrat Klaus Peter Söllner, Dritter Bürgermeister Dieter Pöhlmann, Rainer Blüchel (Kita-Fachaufsicht/-Fachberatung im Landratsamt) sowie die Damen und Herren des Marktgemeinderates und des Kirchenvorstandes unter fachkundiger Führung durch engagierte Hortkinder die Räumlichkeiten. Ab Mittag hatte die Bevölkerung Gelegenheit, ebenfalls den Hort zu besichtigen, die Spielstraße zu nutzen und viele verschiedene Kuchen und andere Leckereien zu genießen. red