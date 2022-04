Die Mahnwachen auf dem Marktplatz gehen weiter. Jeden Dienstag um 18 Uhr zeigen die Kulmbacher Flagge und stehen auf der Seite der Ukrainer. "Ich werde so lange auf dem Marktplatz stehen, bis dieser Krieg vorbei ist", zeigt sich SPD-Stadtrat Matthias Hahn, der gemeinsam mit Grünen-Politikerin Dagmar Keis-Lechner die Mahnwachen organisiert, kämpferisch. Die Zahl der Teilnehmer an den Mahnwachen ist zwar in letzter Zeit etwas geschrumpft. Doch jeden Dienstag finden sich zwischen fünfzig und 100 Menschen ein, um ihre Solidarität unter Beweis zu stellen. Neuerdings gibt es bei den Mahnwachen auf dem Marktplatz auch ukrainische Spezialitäten.

Keis-Lechner betont, dass sich die Hilfe jetzt auf die Belange des täglichen Lebens ausweiten müsse. Sie hat Kontakte mit Jurastudenten aus Bayreuth und der Initiative "Law and legal" geknüpft, so dass Geflüchtete rechtliche Beratung in Anspruch nehmen können. In Kulmbach seien rund 400 Flüchtlinge aus der Ukraine angekommen. Davon sind 368 offiziell registriert, weiß die Ukrainerin Svitlana Wöß, die sich von Anfang an für Hilfe in ihrem Heimatland stark gemacht hat. Das Mahnwachen-Organisationsteam möchte regelmäßige Treffen der Ukrainer organisieren. Das erste soll am Gründonnerstag, um 17 Uhr im Mehrgenerationenhaus in der Negeleinstraße stattfinden.

Svitlana Wöß bittet indes um weitere Spenden wie Fahrräder, Roller für Kinder, Badeanzüge für die geflüchteten Menschen. Kontakt unter Höferänger 6, Telefon 0177/8884059.