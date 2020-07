Mahnwache fordert Abschiebestopp

Am Montag, 13. Juli, findet die Bamberger Mahnwache Asyl um 18 Uhr am Maxplatz statt. Als Rednerin wird Christine Kamm, Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Asyl und Migration, ehemalige MdL und Vorstand von "matteo - Kirche und Asyl e. V." kommen. Sie wird zur angekündigten Wiederaufnahme von Sammelabschiebungen nach Afghanistan sprechen.

Der Verein "matteo" hat sich in einem offenen Brief an verantwortliche Politikerinnen und Politiker in Bayern gewendet, um eine Verlängerung der Aussetzung der Abschiebungen in das hochgefährliche Land zu erreichen. Eingespielt wird auch eine Audionachricht eines im letzten Jahr aus Bamberg abgeschobenen Afghanen. Ali berichtet aus Kabul über seine verzweifelte Lage. Seine Pläne, mit Hilfe von ehrenamtlichen Helfern in Bamberg über ein Ausbildungsvisum nach Deutschland zurückkommen zu können, haben sich wegen der Schließung aller umliegenden Botschaften vorerst zerschlagen.

Die Lage in Afghanistan hat sich aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie noch deutlich verschlechtert. Tagelöhner, Angestellte und Lehrer haben ihren Job verloren, das Gesundheitssystem ist desolat und die Infektionsrate von Covid-19 steigt in den letzten Wochen. Es droht eine Hungersnot.

Die Sicherheitslage in dem Land spitzt sich weiter zu, allein im letzten Jahr gab es nach Angaben der UN über 10 000 zivile Opfer bei Anschlägen. Trotzdem hat das Innenministerium angekündigt, die Abschiebungen wieder aufnehmen zu wollen. In der Vergangenheit wurden so auch immer wieder gut integrierte oder kranke unbescholtene Flüchtlinge abgeschoben. Das Netzwerk Bildung und Asyl, Freund statt fremd und die Interreligiöse Fraueninitiative rufen bei der Mahnwache gemeinsam mit Geflüchteten dazu auf, sich für einen umfassenden Abschiebestopp einzusetzen. Die Veranstalter bitten darum, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und die Mindestabstände einzuhalten. red