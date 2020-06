Nördlich von Hallstadt liegt zwischen der B 4 und dem Berliner Ring ein Getreidefeld, an dessen Rand der Klatschmohn üppig blüht. Selbst in den Abendstunden, wenn man Richtung Main und Kreuzberg bei Dörfleins schaut, entfaltet das Dunkelrot der Ackerblumen vor dem Dunkelgrün der Berge eine magische Stimmung und zieht Wanderer in seinen Bann. Foto: Joseph Beck