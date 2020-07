Magische Musikschätze entdecken

Eine Musikwoche bietet die Katholische Landvolksschule (KLVHS) Feuerstein von Sonntag, 23., bis Freitag, 28. August, in Kooperation mit der Katholischen Erwachsenen-Bildung (KEB) Forchheim. Eingeladen sind alle, die ein Instrument spielen können und Lust haben, gemeinsam mit anderen Musik zu machen, sich spielerisch auszuprobieren und der Kreativität eine Chance zu geben. Das Referententeam besteht aus David Saam (Kellerkommando), "Res" Richter (Boxgalopp), Florian Ebert ("Hä isd'n'däisd vomm mee") und Simon Schorndanner (Gankino Circus). Musiziert wird viel in Kleingruppen, gesungen in großer Runde (möglichst draußen, mit Abstand). Familien sind willkommen. Daneben gibt es verschiedene Workshops, voraussichtlich zu den Themen freie Improvisation, Folkmusik und Klezmer, Texte schreiben, Harmonieinstrumente, Böhmische Blasmusik. Anmeldungen bis Freitag, 31. Juli. Die Gebühren enthalten die Kurskosten, Übernachtung und Vollverpflegung in Bio-Qualität. Informationen unter Landvolkshochschule Feuerstein, Ebermannstadt, Telefon 09194/73630, E-Mail zentrale@klvhs-feuerstein.de. red