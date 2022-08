Ein Harry-Potter-Turnier, Hexen, Zauberer und Muggel standen im spannenden Ferienprogramm der Stadtbibliothek im Mittelpunkt. Bei einem Turnier konnten die 25 Teilnehmer und Teilnehmerinnen ihre magischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Die Hinreise war etwas beschwerlich, weil die Zauberschüler zu Fuß gehen mussten, und zwar dann, wenn ihre Rolle von "Professorin Nina" genannt wurde. Anschließend wurde unter den Zauberschülern gelost, wer in welches der vier Häuser der Schule kam. Beim Turnier mussten die Mitglieder der Häuser zusammenhalten, denn es galt, für sein Haus die meisten Punkte zu holen. Gestärkt mit Zaubertränken galt es, Bälle in Körbe zu werfen. Professorin Nina und ihre Gehilfin Annalina waren überrascht, wie gut sich die Kinder in Kräuterkunde auskannten. Die fünf zu erratenden Kräuter wurden alle perfekt zugeordnet. Die Zeremonie für die Gewinner fand im Garten des Kellereischlosses statt. Die "Ravenclaws" hatten die Nase vorn und gewannen das Turnier. Doch Unheil nahte noch kurz vor Schluss: Die böse Bellatrix tauchte überraschend auf. Da war es gut, dass die Zauberschüler im Fach "Verteidigung gegen die dunklen Künste" gut aufgepasst hatten. red