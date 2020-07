Magdalena Kneuer feierte ihren 95. Geburtstag

Eine besonders rührende Überraschung war der musikalische Geburtstagsgruß, den ihre Familie Magdalena Kneuer zum 95. Geburtstag im AWO Seniorenzentrum überbracht hat.

Geboren und aufgewachsen ist die Jubilarin in Kolmsdorf. 1947 zog sie nach Trunstadt, wo sie bis Oktober 2019 selbstständig in ihrer Wohnung lebte. Seit Dezember 2019 wohnt sie nun in Breitengüßbach im AWO Seniorenzentrum Am Schützenhaus.

Magdalena Kneuer hatte früher in der Landwirtschaft gearbeitet, war immer hilfsbereit und half auch in der Nachbarschaft aus.

Über 50 Jahre war die Jubilarin mit ihrem Ehemann Franz verheiratet, der bereits 2003 verstarb. Aus dieser Ehe gingen zwei Söhne hervor. Die Jubilarin hat vier Enkel und mittlerweile neun Urenkel. Ihre Hobbys sind Stricken und Lesen, vor allem den Fränkischen Tag.

Magdalena Kneuer trinkt keinen Alkohol, sondern nur Leitungswasser. Durch dieses Lebensmotto möchte sie auf alle Fälle ihren 100. Geburtstag erreichen und feiern.

Herzliche Glückwünsche überbrachten der Jubilarin außerdem das Team der AWO, die Mitbewohnerinnen sowie die Erste Bürgermeisterin Sigrid Reinfelder (UBB). red