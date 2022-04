Am Samstag, 2., und Sonntag, 3. April, ist es endlich wieder so weit: Nach coronabedingter Pause veranstaltet der Verein "Die Spessart Modellbahn" eine große Modellbahnschau in der Turnhalle in Jossa. Aufgebaut ist eine große Märklin-Digital-Anlage, das Team wird von zwei Vereinen unterstützt. An beiden Tagen ist die Schau inklusive Bistro zur Versorgung der Besucherinnen und Besucher von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Parkplätze für die Besucher an der Kläranlage und am Sportplatz sind ausgeschildert. Es gilt die 3G-Regel. In der Turnhalle besteht außerdem Maskenpflicht. red