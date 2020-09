Im ersten Heimspiel der Kegler-Bundesliga rehabilitierten sich die Herren des SKC Victoria Bamberg für die Auftaktniederlage zum Saisonstart, bezwangen den Aufsteiger TSG Kaiserslautern mit 8:0 Mannschaftspunkten (MP) und 3730:3550 Kegel und fuhren damit die ersten Punkte ein. Beste Bamberger waren Tim Brachtel mit 660, gefolgt von Fabian Lange 642 und Cosmin Craciun und Daniel Barth mit jeweils 632.

Nach der Auftaktniederlage in Wernburg vertrauten die Bamberger den gleichen Spielern, und so kamen im Start Daniel Barth, Florian Seiler und Radek Hejhal zum Einsatz. Die TSG aus Kaiserslautern setzte Andreas Nikiel, Christian Klaus und Florian Wagner dagegen. Barth zeigte sich enorm verbessert, ließ Nikiel keine Chance und gewann mit 3:1 Satzpunkten (SP) und 632:576 Holz. Seiler leistete sich einen Aussetzer, den Klaus rigoros nutzte. Doch anschließend hielt er dem Druck stand und siegte ebenfalls mit 3:1 SP und 597:596. Einen rabenschwarzen Tag erwischte Hejhal gegen Wagner. Zum Glück konnte Wagner die Aussetzer des Routiniers Hejhal nicht nutzen, und so führte der Bamberger zur Halbzeit mit 2:0 SP. Zwar verkürzte Wagner, aber dann brachte das Abräumen im letzten Satz die Entscheidung in diesem Duell. Hejhal war nun der bessere Spieler und siegte wie seine Teamkollegen mit 3:1 SP und 567:535. Bamberg führte nach dem Starttrio mit 3:0 MP und 89 Kegeln.

Diesen Vorsprung sollten nun Tim Brachtel gegen Pascal Kappler, Cosmin Craciun gegen Alexander Schöpe und Fabian Lange gegen Sebastian Peter ins Ziel retten. Brachtel, der schon am ersten Spieltag bester Bamberger war, zeigte erneut seine enorme Qualität. Über 162, 180, 167 und 155 kam Brachtel auf starke 660 und siegte gegen Kappler (618) bei 2:2 SP aufgrund des höheren Resultats. Spielertrainer Craciun führte nach 165 und 176 Kegeln verdient mit 2:0 SP und 341:308. Im weiteren Duellverlauf glich Schöpe zwei Satzsiegen aus. Der Punkt ging bei Satzgleichstand mit 632:620 an Bambergs Spielertrainer.

Lange zeigte sich wie das komplette Team stark verbessert. Mit 168:156 sicherte er sich den ersten Satz und ließ sofort das 2:0 mit 144:134 folgen. Mit dieser Führung im Rücken spielte Lange nun stark auf, machte frühzeitig den Sack mit starken 174:147 zu und sicherte sich den MP. Da war es auch zu verschmerzen, dass er den letzten Satz mit 156:168 gegen den mit einer Kanonenkugel spielenden Peter verlor.

Insgesamt sicherte sich der SKC Victoria alle Duellpunkte und lag auch in der Gesamtwertung vorne, womit der 8:0-Heimsieg unter Dach und Fach war. SKC SKC Victoria Bamberg - TSG Kaiserslautern 8:0

(16:8 Satzpunkte / 3730:3550 Kegel) Barth - Nikiel 3:1 (632:576) Seiler - Klaus 3:1 (597:596) Hejhal - Wagner 3:1 (567:535) Brachtel - Kappler 2:2 (660:618) Craciun - Schöpe 2:2 (632:620) Lange - Peter 3:1 (642:605)