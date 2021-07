Bad Brückenau 12.07.2021

Männergymnastik im Freien

Die Männergymnastik-Gruppe des TV Bad Brückenau trifft sich am Mittwoch, 14. Juli, zu Bewegung im Wasser und Gymnastik-Übungen im Freien am Wassertretbecken in Unterleichtersbach. Beginn ist um 18.30 ...