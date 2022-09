Es ist fast wie eine Szene aus einem Krimi und hat sich in Bad Brückenau ereignet: Ein versuchter Pkw-Aufbruch war offenbar der Auslöser für eine Schlägerei in der Nacht von Freitag auf Samstag im Bereich der Bahnhofstraße in Bad Brückenau, die für einige im Krankenhaus endete.

Laut einer gemeinsamen Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Unterfranken in Würzburg und der Staatsanwaltschaft Schweinfurt befinden sich zwei Tatverdächtige inzwischen in Untersuchungshaft.

Gegen 00.40 Uhr war am Samstagmorgen bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über eine Auseinandersetzung mit mehreren Verletzten eingegangen. Erste Ermittlungen ergaben, dass zwei aus dem Landkreis Bad Kissingen stammende Männer im Alter von 19 und 22 Jahren versucht haben sollen, den Pkw einer Landfahrer-Familie aus Nordwesteuropa aufzubrechen, heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Drei Verletzte

Es folgte eine heftige Auseinandersetzung zwischen den beiden Parteien. In deren Verlauf sollen die beiden Männer aus dem Landkreis Bad Kissingen Scheren als Waffen eingesetzt haben. Zwei ihrer Kontrahenten im Alter von 22 und 26 Jahren erlitten hierbei Stichverletzungen, heißt es weiter.

Von den insgesamt vier beteiligten Männern wurden drei so schwer verletzt, dass sie zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Sie konnten inzwischen jedoch alle wieder entlassen werden, teilen Polizeipräsidium und Staatsanwaltschaft mit.

Vor den Ermittlungsrichter

Die beiden mutmaßlichen Pkw-Aufbrecher, die mit Scheren zugestochen haben sollen, wurden dann am Sonntag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Dieser erließ gegen die Männer Untersuchungshaftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls mit Waffen und der gefährlichen Körperverletzung, heißt es weiter.

In Justizvollzugsanstalten

Die Beschuldigten wurden nach der Eröffnung der Haftbefehle in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die noch andauernden Ermittlungen in dem Fall wurden inzwischen von der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Schweinfurt übernommen, heißt es abschließend in der Pressemitteilung. pol