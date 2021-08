Der fränkische Kabarettist Mäc Härder kommt am 20. November mit seinem Programm "Wir haben nicht gegoogelt, wir haben überlegt!" in den großen Kursaal nach Bad Bocklet, teilten die Verantwortlichen in einer Presseinfo mit. "Wir hetzen durchs Leben, ob wir 20 oder 60 Jahre alt sind. Wenn wir etwas nicht wissen, schauen wir im Computer oder Handy nach. Wenn man sich die Weltgeschichte anschaut, fragt man sich wofür? Es gleicht sich alles aus: Junge Menschen brauchen ihr Tablet, Alte ihre Tabletten", heißt es dort weiter. Beginn ist um 19.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf in der Kur- und Touristinformation Bad Bocklet, Tel.: 09708/707030, E-Mail: info@badbocklet.de Foto: Jan-Philip Stehli