Engagement lohnt sich - und kann auch Spaß machen. Ein sechsköpfiges Azubi-Team der Firma Dynamic Commerce GmbH hat sich am alle zwei Jahre stattfindenden Video-Contest der IHK für Oberfranken beteiligt und wurde prompt mit dem dritten Platz belohnt. "Bei unserem Videowettbewerb geht es darum, mit den Azubis auf deren Kanälen besser in Kontakt zu treten und Ausbildungsberufe auf ansprechende Weise vorzustellen", so IHK-Hauptgeschäftsführerin Gabriele Hohenner bei der Übergabe des Preises.

19 Filmbeiträge wurden für den Wettbewerb eingereicht, insgesamt vier Preise galt es zu vergeben. Die Azubis von Dynamic Commerce waren die einzigen Preisträger aus dem Kulmbacher Land. "Wir waren total begeistert von den vielen kreativen Ideen", sagte Hohenner, die den "Victor", die zugehörigen Urkunden und das Preisgeld in Höhe von 300 Euro überreichte. "Die Filme machen nicht nur Ausbildungsberufe schmackhaft, sondern auch auf die tollen Betriebe aufmerksam."

Zehn Drehtage und weitere zehn Stunden Vor- und Nacharbeit investierten die sechs jungen Kulmbacher in ihr Video, in dem sie den noch sehr jungen Ausbildungsberuf des Kaufmanns E-Commerce vorstellten. "Wir haben uns dabei von Unternehmensvideos aus den USA inspirieren lassen", erklärte Noah Scholz, der die Funktion des Sprechers übernahm. Er ist im zweiten Lehrjahr zum Kaufmann für Marketing-Kommunikation. "Wir wollten etwas mit schnellem Schnitt machen, etwas Lockeres und Lustiges."

Das Schwierigste an der Umsetzung sei die Vertonung gewesen, denn die musste zu Beginn des ersten Corona-Lockdowns erfolgen. Kollege Fabrizio Schubert jedoch, der sich im zweiten Lehrjahr zum Kaufmann E-Commerce ausbilden lässt, habe zu Hause ein Tonstudio zur Verfügung gehabt, sodass alles doch noch gut klappte.

Als weitere Mitglieder im Team arbeiteten Yannik Block, Dominik Häckel und Sandro Giunta (alle Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung) und Michelle Ramsauer (Mediengestalterin) bei der Videoproduktion mit.

"Es gibt über 170 verschiedene Ausbildungsberufe", sagte Gabriele Hohenner, "dieser großen Auswahl sind sich viele gar nicht bewusst." Bei dem Videowettbewerb wurden das Storytelling, die Umsetzung der Geschichte und die Frage bewertet, ob und wie der Film Lust auf Ausbildung macht.

Corona bedingt konnte die Preisverleihung diesmal nicht im gewohnten Rahmen einer großen Gala stattfinden. Die Siegervideos wurden in einem TVO-Spezial gezeigt und sind auf der Homepage der IHK für Oberfranken einsehbar.