Schimmel in der Wohnung wird oft mit der Dämmung eines Hauses in Verbindung gebracht. Allerdings verringert eine gute Wärmedämmung sogar das Schimmelrisiko. Gibt es Probleme, liegt das meist nicht an der Dämmung selbst, sondern daran, dass nicht richtig gelüftet wird. Die Energieberatung der Verbraucherzentrale Bayern gibt dazu wichtige Tipps, heißt es in einer Mitteilung der Verbraucherzentrale.

Hohe Heizkosten lassen sich am besten mit einer wirkungsvollen Dämmung der Außenwände eines Hauses vermeiden. Um Wärmebrücken zu verhindern, sollten alle Gebäudeelemente des Hauses einbezogen werden. Damit nicht ungewollt Wärme austritt, ist eine fachgerechte Montage notwendig, die auch die Art sowie die Stärke des Dämmstoffes berücksichtigt.

Regelmäßiges Lüften ist mit und ohne Wärmedämmung unerlässlich. Bei Fragen zum richtigen Lüften oder zur Dämmung hilft die Energieberatung der Verbraucherzentrale Bayern. Die Beratung findet online, telefonisch oder persönlich statt.

Mehr Infos im Internet

Weitere Informationen erhalten Verbraucher unter verbraucherzentrale-energieberatung.de Online-Vorträge zu Energiethemen sind unter verbraucherzentrale-energieberatung.de/veranstaltungen zu finden. sek