Ludwigschorgast feiert an diesem Wochenende Kirchweih. Am Sonntag findet deshalb in der Pfarrkirche St. Bartholomäus um 8.45 Uhr ein Festgottesdienst statt, den Pfarrer Michal Osak zelebriert.

Musikalische Akzente setzen der Gesangverein "Liederhort" mit einer kleinen Gruppe und der Dirigent der Schorgasttaler Blasmusik, Rainer Streit (Posaune/Euphonium), zusammen mit Roland Daig an der Orgel.

Traditionsgemäß gilt an dem Tag der Dank der Pfarrei verdienten Personen, diesmal aber sind die örtlichen Vereine an der Reihe. Aufgrund der Corona-Auflagen werden die Kirchenbesucher gebeten, sich vorher anzumelden. Kulinarische Genüsse werden von Freitag bis Montag im Gasthof Schicker geboten. Da in der Halle, im Hof und im Lokal nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung steht, wird um Reservierung unter Telefon 09227/5337 gebeten.

Zur Kerwa gehört auch ein Fußballspiel. Dabei trifft die SG Kupferberg/Ludwigschorgast am Sonntag um 15 Uhr auf den ASV Oberpreuschwitz. Zudem lädt die Schorgasttaler Blasmusik nach längerer Zwangspause die Bevölkerung ebenfalls am Sonntag ab 10 Uhr auf den Schleglhof zu einem Standkonzert ein. Geboten wird ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Programm. Sitzgelegenheiten können mitgebracht werden. Hygiene-Vorschriften sind zu beachten. Die Veranstaltung findet nur bei schönem Wetter statt. tb