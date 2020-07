Ludwig Weiß Rotary-Chef

Die Präsidentschaftsübergabe beim Rotary Club Obermain fand im Kaisersaal auf Kloster Banz in einem feierlichen Rahmen statt. Zum Zeichen des Wechsels übergab der bisherige Präsident Bernhard Lemmink dem zukünftigen Präsidenten Ludwig Weiß die Amtskette.

Bernhard Lemmink konnte zufrieden auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken, wenngleich die Corona-Pandemie nicht unerheblichen Einfluss auf Clubgeschehen und Veranstaltungen genommen hat. Die sozialen Projekte "Baum der Hoffnung", dessen Erlös an den Hospizverein ging, "Freunde kochen für Freunde" mit einer Spende zum Kampf gegen die Kinderlähmung, die Übergabe eines Defibrillators auf dem Staffelberg und die Spende eines Brutkastens für die Frühchenstation des Saint-Jean-de-Dieu-Krankenhaus im Senegal konnten abgeschlossen werden.

Ludwig Weiß möchte von den bisherigen Projekten vor allem den "Baum der Hoffnung" und in etwas modifizierter Form das Polio-Plus-Projekt "Freunde kochen für Freunde" fortführen, aber auch eigene Akzente setzen. Insbesondere möchte er verschiedene Nachhaltigkeitsprojekte unter dem Motto "Nachhaltige Nahrung und Genuss" in Angriff nehmen. So wird z.B. eine rotarische Blumenwiese angesät, Bienenstöcke auf dem Feld platziert und dann rotarischer Honig zur Verwendung für einen guten Zweck hergestellt. red