Das Coronavirus hat auch das Vereinsgeschehen beim LSC Höchstadt komplett durcheinandergewirbelt. Mitte März wurden die Trainingseinheiten im Nachwuchsbereich der Leichtathleten eingestellt, andere Abteilungen folgten. Im Juni dann wurde das Training unter den gültigen Bestimmungen nach und nach wiederaufgenommen, doch das normale Training ist noch nicht in allen Disziplinen zurück.

Mindestens elf Wochen konnte der LSC Höchstadt seinen Mitgliedern für ihren Beitrag keine Gegenleistung anbieten. Auf der anderen Seite sparte der Verein auch an Übungsleitervergütung wie auch an Wettkampfgebühren, da die sportlichen Vergleiche nicht stattfanden. So beschloss die Vorstandschaft, dass das Vereinsleben nur gemeinsam stattfinden kann - ein Geben und Nehmen.

Eine diskutierte Variante der teilweisen Rückerstattung der Mitgliedsbeiträge fand keine Mehrheit, da sicherlich einige das gar nicht bemerken würden auf ihrem Konto. Große Zustimmung erfuhr der Vorschlag, die Sponsoren, die auch unter Corona-Umsatzschwierigkeiten leiden, mit in die Aktion zu integrieren und so den LSC-Mitgliedern einen Gutschein der Sponsoren zukommen zu lassen.

Bis Ende August hatten 229 aktive Mitglieder die Möglichkeit, ihren Sponsor auszuwählen und an Georg Franz zurückzumelden.

Alexandra Fleischer, vormals fürs Marketing zuständig, übermittelte den Firmen die Wünsche der 101 Rückmeldungen und sammelte die Geschenke ein. Mit einem Fototermin Ende September begann die Verteilung der Präsente durch Alexandra Fleischer, Georg Wegrath und Georg Franz. Der LSC Höchstadt bedankt sich recht herzlich bei seinen Sponsoren für die hervorragende Unterstützung jetzt und in all den letzten Jahren. red