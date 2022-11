Interessierte Schülerinnen und Schüler können am Buß- und Bettag das Helios Bildungszentrum Bad Kissingen hautnah erleben.

"Keine Lust auf 08/15-Vorstellungsgespräche? Wir auch nicht!", so lautete dieses Jahr das Motto der Veranstaltung "Go get your Contract" (also "Los, hol dir deinen Vertrag") des Helios Bildungszentrums Bad Kissingen - Berufsfachschule für Pflege. Die jungen Menschen erhalten dort in der Ausbildung das Rüstzeug zur Pflegefachkraft, heißt es in einer Pressemitteilung der Klinik.

Ziel ist es, das Förmliche eines "normalen" Vorstellungsgesprächs aufzubrechen, damit die Jugendlichen die Schule, das Team der Schule und aktuelle Auszubildende zwanglos kennenlernen können. "Vorgestellt werden verschiedene Aspekte der Ausbildung für den Beruf der Pflegefachfrau und des Pflegefachmanns. Aber auch unsere Schule und alle Personen, die dazu gehören, kann man hier kennenlernen. Und wenn es Interessierten gefällt, kann man gerne im Anschluss ganz unkompliziert einen Termin für ein Vorstellungsgespräch ausmachen", so Schulleiterin Marianne Masso. "Einfach Unterlagen mitbringen, der Rest wird sich dann im Gespräch ergeben." Die Veranstaltung findet statt am 16. November, von 12 bis 15 Uhr, im Helios Bildungszentrum in der Kissinger Straße 150 unterhalb der Klinik. red