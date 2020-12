In besonderen Zeiten startet die Stadtbücherei Bamberg einen besonderen Service. Zu Menschen, die aufgrund der Corona-Krise zu einer Risikogruppe gehören oder generell in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, kommt die Bücherei ab sofort auf Wunsch nach Hause. Tatkräftig unterstützt wird der neue Medien-Lieferservice von zwei Bamberger Initiativen. Die Bamberger Cari-thek entsendet Freiwillige, die als ehrenamtliche Medienboten innerhalb des Stadtgebiets die gewünschten Bücher oder Überraschungspakete per Fahrrad nach Hause bringen. Die Initiative "Dein Lastenrad - Bamberg" stellt für größere Lieferungen kostenfrei eines ihrer drei Lastenräder zur Verfügung. Für Büchereileiterin Christiane Weiß und Michael Schmitt von der Carithek ist schon jetzt klar: Beim Überbringen und Abholen der Medien wird der zwischenmenschliche Aspekt nicht zu kurz kommen, ist vielleicht sogar wichtiger als die Buchlieferung selber.

So geht's: Bücher über den Onlinekatalog der Bücherei open.stadtbuecherei-bamberg.de auswählen oder per Telefon (0951/ 9811913) Wünsche nennen und einen Liefertermin vereinbaren. Der Lieferservice ist kostenlos. Einzige Voraussetzung ist ein gültiger Büchereiausweis. Wer keinen Büchereiausweis besitzt, kann sich per E-Mail unter info@stadtbuecherei-bamberg.de anmelden. red