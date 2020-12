In besonderen Zeiten startet die Stadtbücherei einen besonderen Service. Zu Menschen, die aufgrund der Corona-Krise zu einer Risikogruppe gehören oder generell in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, kommt die Bücherei ab sofort auf Wunsch nach Hause. Tatkräftig unterstützt wird der neue Medien-Lieferservice von zwei Bamberger Initiativen. Die Bamberger Carithek entsendet Freiwillige, die als ehrenamtliche Medienboten innerhalb des Stadtgebiets die gewünschten Bücher oder Überraschungspakete per Fahrrad nach Hause bringen. Die Initiative "Dein Lastenrad - Bamberg" stellt für größere Lieferungen kostenfrei eines ihrer drei Lastenräder zur Verfügung. Für Büchereileiterin Christiane Weiß und Michael Schmitt von der Carithek ist schon jetzt klar: Beim Überbringen und Abholen der Medien wird der zwischenmenschliche Aspekt nicht zu kurz kommen, ist vielleicht sogar wichtiger als die Buchlieferung selber.

So geht's: Bücher über den Onlinekatalog der Bücherei open.stadtbuecherei-bamberg.de auswählen oder per Telefon (0951/ 98119-13) Wünsche und Lesevorlieben nennen und einen Liefertermin vereinbaren. Der Lieferservice ist kostenlos. Einzige Voraussetzung ist ein gültiger Büchereiausweis. Wer noch keinen Büchereiausweis besitzt, kann sich per E-Mail unter info@stadtbuecherei-bamberg.de anmelden. red