Kulmbach 25.11.2021

Lore Bauer verabschiedet

In einem feierlichen Gottesdienst in der Petrikirche wurde Lore Bauer (Bild) nach über 28 Dienstjahren in der kirchlichen Verwaltung in den Ruhestand verabschiedet. Die letzten elf Jahre war sie in fü...