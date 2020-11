GLP, ein Investor und Entwickler für Logistikimmobilien, hat sein Logistikzentrum in Haßfurt an die Miweba GmbH vermietet, ein mittelständisches E-Commerce-Unternehmen in Breitengüßbach mit Lifestylesortiment und Kunden in ganz Europa. Durch diese Transaktion wird die Miweba GmbH ein neuer GLP-Kunde, wie die Firma GLP am Freitag mitteilte.

Das Objekt ist 10 000 Quadratmeter groß, bietet zehn Meter lichte Höhe und umfasst 49 Pkw-Stellplätze. Das Logistikzentrum Haßfurt liegt in Schlettach, einem der sechs direkt zusammenhängenden Gewerbegebiete in Haßfurt.

Schlettach ist laut GLP ein etablierter Logistikstandort mit Niederlassungen bekannter Un-ternehmen wie Schlemmer sowie Uponor und Finn Comfort.

Mit der Vermietung war der Immobiliendienstleister Colliers International beauftragt. "Die Vermietung der Logistikimmobilie in Haßfurt ist Ausdruck der wachsenden Nachfrage nach hochwertigen Logistikflächen im expandierenden E-Commerce-Markt. Wir heißen die Miweba GmbH in unserem wachsenden Portfolio willkommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit", so Diana Fechtel (GLP).

GLP hat nach eigenen Angaben ein europäisches Bestandsportfolio von mehr als vier Millionen Quadratmeter Logistikfläche. GLP ist in Brasilien, China, Europa, Indien, Japan, den USA und Vietnam tätig. red