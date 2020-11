Regina Wilmer ist seit 2016 Ortsbeauftragte von Loffeld. Sie initiierte im Corona-Jahr die Aktion: "Loffeld leuchtet".

"Ich kam auf die Idee, weil ich in Loffeld unmittelbar an der Straße wohne und bei uns eigentlich immer Leben im Dorf herrschte", sagt sie und zählt auf: Jakobspilger, Wandergruppen, Urlaubsgäste, Tages- und Bustouristen der weithin bekannten Brauerei oder auch Besucher der Reihe "Kultur im Brauereisaal". Aktuell seien die Straßen jedoch wie leergefegt.

Professor Ries hatte zum zehnjährigen Bestehen des Fördervereins Alte Schule zur Adventszeit Konzerte mit einem niederländischen Profi-Musikensemble organisiert - auch das könne natürlich jetzt nicht stattfinden, sagt sie. "Es ist einfach dunkel und traurig, die Stille und Ruhe im Dorf ist ungewohnt", bedauert Regina Wilmer und erklärt anschließend ausführlich ihre Idee: "Da wir unsere vielen Kerzengläser schon in den Vorjahren öfters zu verschiedenen Anlässen verwendet haben, dachte ich, es sei ein guter Moment, um eine positivere, wärmere Stimmung herzustellen und auch bei der Gelegenheit das Andenken und Wirken von Sankt Martin zu ehren. Ein bisschen Licht und Kerzenschein tut allen gut."

Weil heuer in den Kindergärten wegen Corona die traditionellen Martinsumzüge ausfallen, sollten die Kinder mit ihren Eltern die Möglichkeit haben, ihr Heimatdorf bei Kerzenschein zu erleben. Das Licht soll Freude, Wärme und Gemeinsamkeit bringen. Das Martinsfest gewinne gerade in dieser neuen Zeit mit vielen Unbekannten und Ängsten weltweit wieder neu an Bedeutung. Stünde der Heilige St. Martin doch für Hilfsbereitschaft, Rücksichtnahme, Gemeinsamkeit und Gemeinschaft. Diese Werte sollten jetzt wieder in den Vordergrund treten. Keiner solle mit seinen Ängsten und Sorgen alleine gelassen werden, betonte sie.

Ersatz für ausgefallene Feste

"Loffeld leuchtet " steht für die Ortsbeauftragte und ihre Helferin Beate Weiß-Hellmuth auch als der etwas andere Ersatz für die ausgefallenen Freuden durch die Feste, die nicht stattfinden konnten. Dazu zählten auch alle Aktivitäten von Prof. Harry Ries, die Konzerte von Andy Lang, von der Kirchenband "Vielsaitig" und der Band "Akkanamandla", die Konzerte aus der Reihe "Kultur im Brauereisaal" und die Aktivitäten der Ortsvereine.