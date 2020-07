Lösungswort gesucht: Fairtrade-Stadtrallye startet am 20. Juli

17 Ziele für nachhaltige Entwicklung sind die politische Zielsetzung der Vereinten Nationen (UN), die weltweit der Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung auf ökonomischer, sozialer sowie ökologischen Ebene dienen sollen. Fairtrade ist ein wichtiger Baustein zur Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsziele. Passend zur Titelverlängerung hat sich die Steuerungsgruppe "Fairtrade-Town Hammelburg" etwas einfallen lassen und eine "Fairtrade-Stadtrallye" mit 17 Zielen ins Leben gerufen. Ab dem 20. Juli startet die "Faire-Stadt-Ralley" mit Preisen aus dem Hammelburger Weltladen, der Stadtbibliothek Hammelburg, dem Museum Herrenmühle und der Tourist-Information, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Teilnahmekarten gibt es bei den Unterstützern, dem Weltladen und allen öffentlichen

Einrichtungen der Stadt Hammelburg. Unterstützt wird die Aktion ferner unter anderem vom Einzelhandel, der Gastronomie, Vereinen, Kirchen, Schulen, einem Geldinstitut und Gewerbebetrieben.

Gesucht werden müssen 16 Buchstaben für ein Lösungswort in den Schaufenstern der Teilnehmer. Einsendeschluss ist der 31. August (Briefkasten am Rathaus). Die Preisverleihung ist am 10. September geplant. Hammelburg ist bereits seit 2014 Fairtrade-Stadt.

Weitere Infos unter www.hammelburg.de red