Lockdown am Müllofen

In der zweiten Augustwoche wird das Müllheizkraftwerk (MHKW) im Coburger Stadtteil Neuses wieder den Betrieb aufnehmen. Seit Anfang Juli findet die jährliche technische Revision statt. Wie der Werkleiter des Zweckverbandes für Abfallwirtschaft (ZAW), Peter Baj, auf Anfrage mitteilte, müssen nach 31 Betriebsjahren Teile der Kranschienen im Müllbunker der Anlage ausgetauscht werden.

Die Zeit des Betriebsstillstandes werde für weitere Wartungs- und Reparaturarbeiten genutzt. "Die Mülltonnen werden trotzdem wie gewohnt geleert. Wir lagern den Abfall in Rödental-Blumenrod zwischen, so wie wir das in der Vergangenheit während der Jahresrevision immer gemacht haben." Mit einer Sondergenehmigung könne nun auch Sperrmüll auf der Blumenroder Deponie zeitweise gelagert werden.

Kräne werden überprüft

Das Müllheizkraftwerk ist 1988 in Betrieb gegangenen. Seit dieser Zeit wird mit den beiden Brückenkränen der Abfall gemischt und aus dem Müllbunker in die beiden Müllöfen befördert. "Besonders die Schienenabschnitte, auf denen die Kräne am meisten hin- und herfahren, sind stark abgenutzt", erklärt der Werkleiter. In der jüngeren Vergangenheit sei einer der beiden Kräne aus der Schiene gesprungen. Gleichzeitig überprüfen die Techniker die Antriebe und Steuerung der Kräne und die Greifer werden ausgetauscht. Nach einer Woche sollen diese Arbeiten erledigt sein. Dazu muss in dem nahezu leeren Müllbunker ein rund 20 Meter hohes Gerüst aufgebaut werden.

Seit mehreren Jahren modernisieren die Ingenieure auch die elektrische Anlage des Müllheizkraftwerks. Vor drei Jahren seien die Batterien, die Nieder-, Mittel- und Hochspannungsanlagen erneuert worden, erinnert Peter Baj. Nun werde auch an den Schaltschänken gearbeitet. Nach der langen Betriebszeit seit der Einweihung gibt es für viele Anlagen keine Ersatzteile mehr. Dann ist ein kompletter Austausch notwendig.

Seit der Inbetriebnahme des Müllheizkraftwerkes wurden dort jedes Jahr durchschnittlich 130 000 Tonnen Müll verbrannt und damit Fernwärme und Strom erzeugt. Um den Betrieb an allen Tagen des Jahres und rund um die Uhr zu gewährleisten, wird jeden Sommer eine der beiden Verbrennungslinien für etwa vier Wochen abgeschaltet und gewartet. In dieser Zeit wird naturgemäß weniger Fernwärme benötigt. "In diesem Jahr schalten wir zum ersten Mal beide Müllverbrennungslinien ab", erklärt der Werkleiter. Ein Heizwerk auf dem Gelände der Städtischen Werke an der Uferstraße hält während dieser Zeit das Fernwärmenetz in Coburg in Betrieb.

Parallel zu den Arbeiten in Coburg-Neuses werden die Pressen an der Müllumladestation in Lichtenfels-Seubelsdorf überholt. Damit nicht genug: Die Bahn hat auch Teile des Gleisanschlusses zum Müllheizkraftwerk erneuert. Der Müll aus den Städten und Landkreisen Lichtenfels und Kronach wird ausschließlich per Bahn in den Coburger Stadtteil transportiert.

Mehr Müll während Corona

Mit Kosten von rund fünf Millionen Euro sind die Arbeiten veranschlagt. Dieses Geld wird der Zweckverband für Abfallwirtschaft in Nordwest-Oberfranken, so die offizielle und vollständige Bezeichnung, in der Zukunft wieder verdienen, "denn wir ersticken zur Zeit im Müll", sagt Peter Baj. Möglicherweise haben viele Menschen den Corona-Lockdown genutzt, um Keller und Speicher zu entrümpeln. Rund sechs Prozent höher sei die angelieferte Müllmenge als vor der Pandemie.

Dabei bereitet dem Werkleiter der seit einigen Jahren stetig ansteigende Heizwert des Abfalls mehr Kopfzerbrechen als die größere Menge. 11 500 Kilojoule je Kilogramm Müll sind es aktuell. Ein Kilogramm Braunkohle bringt es auf 9000 Kilojoule. Maximal 54,3 Megawatt Bruttowärmeleistung können im MHKW genutzt werden.

In der Folge bedeutet das, dass weniger Müll verbrannt werden kann. "Hier hilft nur eine konsequente Müllsortierung." Ein Grund für den steigenden Heizwert des Mülls könnte nach Ansicht von Peter Baj der zurzeit niedrige Ölpreis sein: "In solchen Zeiten ist frisch produzierter Kunststoff günstiger als Recyclingmaterial."