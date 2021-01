Zum Artikel "Hoher Inzidenzwert in Kulmbach macht drastische Beschränkungen nötig" (Bayerische Rundschau vom 12. Januar) wird uns geschrieben:

Während die Bürger in umliegenden Landkreisen weiterhin munter einen Verwandten, Kumpel oder eine Freundin besuchen dürfen, hat der Landkreis Kulmbach in schönster Söder-Manier die bisher härteste aller Einschränkungen unserer Grundrechte verfügt: Kein Besuch anderer Haushalte mehr, auch Sport an der frischen Luft mit einem (!) Bekannten ist nicht mehr möglich.

Die Regelung gilt vorerst bis 24. Januar, danach - so vermute ich - wird aufgrund der erneuten Erfolglosigkeit dieser Anordnung die Maskenpflicht im eigenen Haushalt angeordnet, und am Esszimmertisch werden Ehemann und Ehefrau mittels Plexiglasscheibe getrennt. Die Verhaltensregeln beim erotischen Tête-à-Tête möchte ich mir an dieser Stelle lieber verkneifen. Ironie Ende.

Aber im Ernst: Wie lange werden sich die Menschen das noch gefallen lassen? Ich habe bisher alle Corona-Maßnahmen mitgetragen und umgesetzt, den Lockdown 2.0 ebenso wie 4.0 und 8.0. Doch einer jagt den anderen mit immer dem gleichen Ergebnis: Die Inzidenzwerte sind nicht oder nicht genug gesunken, wir müssen weiter verschärfen.

"Die Regeln müssen einheitlich sein und verständlich", hat der bereits zitierte bayerische Ministerpräsident kürzlich geäußert, doch das sind sie nicht - in ganz Deutschland nicht und in Kulmbach erst recht nicht. Selbst Wunsiedel, wo der Inzidenzwert noch über dem in Kulmbach liegt, darf man ein Mitglied eines weiteren Haushalts besuchen.

Was also tun? Nun, die wichtigste Herausforderung wäre der absolute Schutz der vulnerablen Gruppen. Doch das ist ein Problem, das die BR auf der gleichen Seite am Montag dargestellt hat. Die meisten der Infizierten, die teils auch im Klinikum betreut werden müssen, kommen aus Senioren- und Pflegeheimen. Doch für diese Menschen gibt es aktuell keinen beziehungsweise zu wenig Impfstoff, weil die Bundesregierung einschließlich ihres Gesundheitsministers diese Hausaufgabe grandios vergeigt hat.

Nichtsdestotrotz: Wir müssen die älteren und sehr alten Menschen vor dem Virus bewahren, vielleicht sind es 100 000 Senioren, vielleicht 500 000 oder eine Million. Wir dürfen dabei aber nicht die Lebensqualität der restlichen 79 Millionen dermaßen beschneiden, dass die Folgen unabsehbar sind.

Wenn unsere Politiker so weitermachen, werden wir in absehbarer Zeit unzählige Unternehmensinsolvenzen beklagen, ebenso eine hohe Arbeitslosigkeit, Inflation und in der Folge unzählige depressive und suizidgefährdete Menschen. Von einer Spaltung der Gesellschaft, die jetzt schon zu bemerken ist, gar nicht zu reden.

Peter Müller

Kulmbach