Das dritte Semester der Landwirtschaftsschule Bayreuth-Münchberg, Abteilung Landwirtschaft, ging mit der Schulschlussfeier dieser Tage am Standort Münchberg zu Ende. 18 Studierende erhielten den Titel "Staatlich geprüfter Wirtschafter für Landbau/ Staatlich geprüfte Wirtschafterin für Landbau" und "Bachelor Professional in Agrarwirtschaft", wie die Landwirtschaftsschule mitteilte.

Das beste Ergebnis des Jahrgangs erreichte Marisa Döhla aus Germersreuth mit einem Notendurchschnitt von 1,43. Arnold Köppel aus Schwarzenbach/Saale schaffte es mit einem Notendurchschnitt von 1,62 auf Platz zwei des Jahrgangs. Mit einem Notendurchschnitt von 1,68 war Matthias Bär aus Weidesgrün der Drittbeste. Diese drei Absolventen wurden mit einem Stipendium des bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten im Gesamtwert von jeweils 1200 Euro prämiert.

Bei der Abschlussfeier im neuen Veranstaltungssaal des Grünen-Zentrums Münchberg gab die Semesterleiterin Lisa Schwemmlein einen Rückblick auf die vergangene Fachschulzeit. Im Oktober 2020 starteten 23 Studierende. Nach den drei Semestern haben 18 Studierende ihre Fachschulzeit erfolgreich absolviert.

Würdigung und Appell

In ihren Grußworten lobten die Vertreter aus der Politik, dem Bauernverband und vom Maschinenring die Studierenden für ihre Leistung. Sie appellierten, dass der Abschluss keinen Stillstand einläuten solle, sondern dass die Absolventen weiterhin bereit sein müssten zu ständiger Fortbildung. Weiterhin wurden sie aufgefordert, an der Gestaltung ihrer Zukunft, etwa über eine aktive Mitarbeit in Verbänden, mitzuwirken. red