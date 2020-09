Die diesjährige "Woche des bürgerschaftlichen Engagements" findet noch bis 20. September statt und steht unter dem Motto "Engagement macht stark". Dies teilt das Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement (KoBE) am Landratsamt Haßberge mit.

Auch im Landkreis Haßberge gibt es viele Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Das KoBE bietet auf seiner Internetseite unter der Adresse www.kobe.hassberge.de einen Überblick über die vielfältigen Engagementmöglichkeiten. Interessierte können sich beraten lassen. Unter der Telefonnummer 09521/27313 erreichen sie die Leiterin der KoBE, Monika Strätz-Stopfer. Sie gibt Rat.

"Gerade in dieser Krise zeigt sich: Ehrenamtliche lassen sich auch von schwierigen Bedingungen nicht davon abhalten, für andere Menschen und für die Gesellschaft einzustehen," betont Bayerns Sozialministerin Carolina Trautner und dankt den Freiwilligen. Als Anerkennung für diese wertvolle Arbeit verlost das Ministerium für zehn Inhaber der Bayerischen Ehrenamtskarte jeweils zwei Übernachtungen mit Frühstück für zwei Personen in Amerang im Chiemgau. Die Inhaber einer gültigen Bayerischen Ehrenamtskarte können ab sofort per E-Mail an verlosung.ehrenamtskarte@stmas. bayern.de teilnehmen (Stichwort "Stein-Chiemgau" soll dazu angegeben werden). red