Beim Abbiegen von der Neustadter Straße in den Dammweg übersah am Mittwochmorgen ein Lastwagenfahrer ein ihm entgegenkommendes Auto. Die Autofahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ein 33-Jähriger aus Unterfranken bog am Mittwoch um 10.15 Uhr mit seinem Lastwagen an der Einmündung nach links ab und übersah den Kia einer 48-Jährigen aus dem Landkreis Coburg. Die beiden Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich zusammen. Das Auto der 48-Jährigen wurde derart schwer beschädigt, dass es von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Der Lastwagen wurde im Frontbereich ebenfalls beschädigt, war aber noch fahrbereit. Durch die Wucht des Zusammenstoßes verletzte sich die Autofahrerin leicht. Der Rettungsdienst brachte die Frau in eine Klinik. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf mindestens 20 000 Euro.

Die Coburger Polizisten ermitteln gegen den 33-jährigen Unfallverursacher wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie Verstößen nach der Straßenverkehrsordnung. pol