Lkw-Fahrer richtet hohen Schaden an

Am Mittwoch gegen 10.45 Uhr beobachteten Zeugen in der Unteren Sandstraße einen Lkw-Fahrer, wie er dort gegen die Front eines geparkten Mitsubishis stieß. Zudem stieß der Lkw noch gegen vier am Gehwegrand abgestellte Fahrräder, bevor der Fahrer einfach weiterfuhr. Aufgrund des abgelesenen Kennzeichens konnte der verantwortlichen Fahrer ermittelt werden. Der angerichtete Gesamtsachschaden wird von der Polizei auf etwa 10 000 Euro beziffert. Im Kreuzungsbereich hat es gekracht Ein BMW-Fahrer missachtete am Mittwoch gegen 8.45 Uhr beim Linksabbiegen von der Wetzelstraße in den Heinrichsdamm die Vorfahrt eines Mercedes-Fahrers. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision, weshalb an den beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von etwa 4500 Euro entstand. pol