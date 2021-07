Der Fahrer einer Sattelzugmaschine wollte am Montag um die Mittagszeit von der Kirchgasse in die Weihertorstraße abbiegen. Dabei nahm er die Kurve so eng, dass sein Auflieger zu weit nach rechts ausschwenkte und ein Werbeschild beschädigte, das dort auf etwa drei Metern Höhe angebracht ist und zu einem Modegeschäft gehört. Die Schadenshöhe nennt die Polizei in ihrem Bericht nicht. Der Unfallverursacher habe aber ein Verwarnungsgeld bezahlen müssen, heißt es. pol