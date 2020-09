Am Samstag, 26. September, findet die traditionsreiche 381. Dettelbacher Wallfahrt der Pfarrei St. Georg statt. Wegen der Corona-Beschränkungen konnte heuer nur eine begrenzte Anzahl an Karten für die Teilnahme am Wallfahrtsgottesdienst in Dettelbach ausgegeben werden. Allerdings ermöglicht ein Live-stream über die Homepage der Pfarrei allen, die heuer zu Hause bleiben müssen oder wollen, eine Teilnahme. Um 10.45 Uhr übertragen die Jugendlichen, die bereits in der Zeit des Lockdowns täglich aus der Stadtpfarrkirche live sendeten, das festliche Pilgerhochamt aus Dettelbach. In diesem Rahmen erneuern alle drei Bürgermeister der Stadt das Gelöbnis. Ein Sextett der Stadtkapelle wird den Festgottesdienst mit Henning Schwarz an der Orgel musikalisch umrahmen. Der Youtube-Kanal der Pfarrei ist über die Homepage der Pfarrei im Internet aufrufbar unter www.st.georg-hoechstadt.de. red