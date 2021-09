Wer sammelt im Verlauf des Abends die meisten Stimmen und zieht in den Bundestag ein? Welche Partei liegt in meinem Wahlkreis zur Zeit vorne? Und wie sind die ersten Reaktionen der Politiker am Wahlabend? Das alles kann am kommenden Sonntag am Bildschirm verfolgt werden: Die Redaktion unserer Zeitung wird alle Zwischenergebnisse und mehr rund um die Bundestagswahl in der Region in einem Live-Ticker auf www.fraenkischertag.de veröffentlichen. Ab dem späten Nachmittag werden dort alle wichtigen Informationen und Hintergründe zu finden sein, die von der Redaktion recherchiert und am Wahlabend aufbereitet werden. red