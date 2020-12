Das letzte Live-Online-Konzert des English-Folk-Club in diesem Jahr ist am Samstag, 19. Dezember, auf Facebook zu sehen. Es ist das erste unter dem neuen Namen "EnglishFolkClubBadKissingen/Live". Das Video "Online EFC 2020 Dezember" ist nach 20.15 Uhr verfügbar. Der English Folk Club ist auch auf Youtube zu sehen. Das Video fängt ab 20.15 Uhr auf dem Youtube-Kanal "English Folk Club" unter dem Namen "Online EFC 2020 Dezember" an. Die Musiker sind Harfner Helian, Tobiah Star, Dave Starke, Karin Pfeifer, Paul Walker, Kenny Selcer, Dennis Dennehy und Dave Mason. Die Corona-Pandemie hat dem English Folk Club ein bewegendes und sehr ungewöhnliches Jahr beschert. Ab März 2020 mussten sich die Musiker online treffen, die Konzerte fanden virtuell im Internet statt, und nicht wie üblich im Kissvino in Bad Kissingen. sek