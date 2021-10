Die Gemeindebücherei Nüdlingen präsentiert am Freitag, 12. November, um 19.30 Uhr im Gastronomieraum der Alten Schule in Nüdlingen Piero Masztalerz mit seiner "Live Cartoon Show". Piero Masztalerz ist ein vielfach prämierter Cartoonist und veröffentlicht regelmäßig in Spiegel Online, Stern und Eulenspiegel. Karten können in der Gemeindebücherei Tel.: 0971/727 125 und buecherei@nuedlingen.de reserviert werden. Es gelten die 3G-Regel. Foto: Sascha Moll