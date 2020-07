Literatur und Musik

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde in Haßfurt weist auf mehrere Veranstaltungen hin.

Am Dienstag, 4. August, steht ein sommerlicher Abend mit Literatur und Büchern und einem Glas Wein auf dem Programm. Alle, die gerne lesen und sich für Bücher interessieren, sind eingeladen. Wer ein Buch weiterempfehlen kann, soll es mitbringen. Der Beginn ist um 19.30 Uhr im Garten neben der Christuskirche, bei schlechtem Wetter im evangelischen Gemeindhaus Haßfurt.

Ein Abend voller Musik, wenn möglich unter freiem Himmel, ansonsten in der Christuskirche, ist für Donnerstag, 6. August, um 19 Uhr geplant. Im Vordergrund steht die Freude an der Musik und nicht das große Können. "Wir wollen an diesem Abend einfache Sätze zum Klingen bringen", schreibt die Kirchengemeinde in ihrer Einladung. Wer ein Instrument spielt, darf es gerne mitbringen.

Am Donnerstag trifft sich um 19.30 Uhr der Besuchsdienst der Evang. Kirchengemeinde Haßfurt im Evang. Gemeindehaus.

Ein weiterer Hinweis: Am Donnerstag, 30. Juli, trifft sich um 19.30 Uhr der Besuchsdienst der Kirchengemeinde im Gemeindehaus in Haßfurt. red