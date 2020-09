Ganz und gar nicht herbstlich war das Wetter am Sonntagnachmittag für den literarischen Herbstspaziergang der Volkshochschule (VHS) Forchheim. Der Schauspieler und Regisseur Rainer Streng von der Forchheimer Literaturbühne hatte die Tour rund um die Festungsmauern durch den Stadtpark zusammengestellt und allerlei Unterhaltsames, Romantisches und Humorvolles mit im literarischen Gepäck.

Die schönen Dinge

Wenn es auch mit Heinrich Heine und "Der scheidende Sommer" durchaus melancholisch an der Kaiserpfalz begann, so waren die weiteren Texte eher dazu angetan, die herbstliche Melancholie zu vergessen und sich den schönen Dingen der Jahreszeit zuzuwenden. Erich Kästner wurde dargeboten ebenso wie Wilhelm Busch oder Klabund. Auch der "Herbsttag" von Rainer Maria Rilke war dabei. Beendet wurde der launige Spätsommer-Spaziergang im Le-Perreux-Park. Und da die Welt in diesem Jahr auf das allseits bekannte bierselige Oktoberfest verzichten muss, entließ Streng seine Zuhörer und Mit-Spaziergänger mit unterschiedlichen Texten über den Wein, der ja allgemein als bester "Sorgenbrecher" gilt. red