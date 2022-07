In der Bildungs- und Begegnungsstätte "Der Heiligenhof" veranstaltet die Akademie Mitteleuropa vom 15. bis 17. Juli in Kooperation und unter Förderung durch das Kulturwerk Banater Schwaben ein Literaturseminar mit dem Titel "50 Jahre Aktionsgruppe Banat. Eine literarische Begegnung mit ehemaligen Mitgliedern und befreundeten Autoren".

"Aktionsgruppe Banat"

Es handelt sich um ein Seminar, das ehemalige Mitglieder der international bekannten ehemaligen "Aktionsgruppe Banat", namentlich Johann Lippet, Werner Kremm, Anton Sterbling und Albert Bohn, sowie ihnen verbundene bekannte Autoren wie Ilse Hehn, Horst Samson, Hellmut Seiler, Katharina Eismann und Traian Pop und Literaturkenner wie Dr. Kurt Thomas Ziegler mit interessierten Literaturliebhabern zusammenführen soll. Geplant sind Lesungen, Vorträge und Diskussionen in Erinnerung an dieses Phänomen und Ereignis in der neueren deutschen Literatur des Banats und Rumäniens.

Die Tagung ist offen für alle interessierten Personen. Die Veranstaltung wird durch das Kulturwerk Banater Schwaben gefördert. Daher konnte ein günstiger Tagungsbeitrag angesetzt werden. Die Reisekosten müssen von den Teilnehmern selbst getragen werden.

Anmeldung

Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Anmeldungen unter Angabe der Adresse sowie des Geburtsdatums sind zu richten an: Der Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen oder per Mail an: hoertler@heiligenhof.de Kennwort: Aktionsgruppe Banat. red