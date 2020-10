Der Lionsclub Lichtenfels möchte auch in diesen Zeiten Musikfans ein klassisches Konzert bieten. In Zusammenarbeit mit der Stadt wurde ein umfangreiches Hygienekonzept für das beliebte Herbstkonzert im Stadtschloss Lichtenfels erarbeitet.

Am Sonntag, 8. November, wird um 17 Uhr zum ersten Mal das renommierte Trio "Aureum" im Stadtschloss musizieren. Das Trio besteht aus Birgit Hablitzel, Violine, Karlheinz Busch, Cello, und Natalia Solotych, Klavier. Hablitzel ist seit 1986 Mitglied der Bamberger Symphoniker, Solotych ist bekannt durch Solokonzerte und Konzerte mit dem Orchester der Philharmonie Charkow und Preisträgerin des Mozart Hammerflügel-Wettbewerbs Brügge und nimmt einen Lehrauftrag für Klavier und Cembalo an der Universität Bamberg wahr. Ein langjähriger, beliebter Bekannter bei Lions-Konzerten ist Karlheinz Busch, Violoncello. Er war von 1971 bis 2010 Cellist der Bamberger Symphoniker und ist aktives Mitglied des Bamberger Streichquartetts.

Zum 250. Geburtstag von Beethoven spielt das Trio "Aureum" zwei seiner bedeutendsten Klaviertrios. Das Trio D-Dur op. 70 Nr.1 mit dem populären Beinamen "Geistertrio", der dem Charakter des Anfangs zu widersprechen scheint, verdankt dem langsamen Mittelsatz und einer Bemerkung des Beethoven-Schülers Carl Czerny: "Der Charakter dieses, sehr langsam vorzutragenden Largo ist geisterhaft schauerlich, gleich einer Erscheinung aus der Unterwelt. Nicht unpassend könnte man sich dabei die erste Erscheinung des Geists im Hamlet denken."

"Wie der Sturmwind die Wolken verjagt" (Hoffmann), so verdrängt das Finale die düstere Stimmung des Largo. Es kehrt zur Stimmung und zur kontrapunktischen Verarbeitungstechnik des Kopfsatzes zurück. Ein Klaviertrio, das zu den beliebtesten des Genres gehört.

Das "Erzherzog-Trio" B-Dur op. 97 ist Beethovens letzte vollendete Triokomposition und hat immer schon einen Sonderplatz in der Trioliteratur eingenommen. Zusammen mit der 9. Sinfonie, der Missa Solemnis und den letzten Streichquartetten, gehört dieses B-Dur-Trio op. 97 zu den Höhepunkten seines gesamten Schaffens. Mit Erzherzog und späteren Kardinal Rudolph verband Beethoven eine tiefe Freundschaft, die er in seinen Widmungen zum Ausdruck brachte. In dem groß angelegten viersätzigen Werk berührt besonders der langsame Satz. Dieses Andante cantabile, das immer schon als das "innerste Heiligtum" empfunden wird, ist einer der schönsten Variationssätze in Beethovens Kammermusik. Mit nur drei Musikern gelingt es Beethoven, einen ganzen überirdisch schönen Kosmos zu öffnen.

Der Kartenverkauf mit Platzreservierungen erfolgt ausschließlich bei der Tourist-Information Lichtenfels, Marktplatz 10, Telefon 09571/795101. Der Eintrittspreis ist vorab auf folgendes Konto zu überweisen: "Verein der Freunde und Förderer des Lionsclub Lichtenfels", IBAN: DE34 7709 1800 0000 0229 85; BIC: GENODEF1LIF; Verwendungszweck: Konzert am 8.11.; Name des Bestellers. Die Anzahl der Plätze ist coronabedingt beschränkt. Es besteht Maskenpflicht bis zum Sitzplatz. Die Einnahmen werden für einen guten Zweck im Landkreis verwendet. red