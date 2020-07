Lions-Club: Schraner folgt Deißenberger

Nach einjähriger Präsidentschaft beim Lions-Club Herzogenaurach übergibt Klaus Deißenberger turnusgemäß sein Amt an Stefan Schraner, der als Präsident den Club in den kommenden zwölf Monaten führen wird.

Die Übergabe fand - corona-bedingt - in kleinem Rahmen im Hotel "Herzogspark" statt, heißt es in einer Pressemitteilung des Clubs. "Ich habe in meinem Präsidentenjahr viele wertvolle Erfahrungen sammeln können", sagt Klaus Deißenberger in seinem Fazit. "Das Schönste meiner Präsidentschaft aber waren die vielen positiven Begegnungen mit Menschen innerhalb und außerhalb des Clubs."

Beschränkte Möglichkeiten

Stefan Schraner wird das Amt bis zum 30. Juni 2021 übernehmen. Sein Präsidentenjahr wird geprägt sein von den nach wie vor bestehenden Beschränkungen des öffentlichen Lebens, schreibt Pressesprecher Ulrich Wirth. Es werde wohl noch einige Zeit dauern, bis der Lions-Club seine Aktivitäten wie die beliebte "Aktion Krapfen-Schmaus" wieder im gewohnten Umfang aufnehmen und Spenden sammeln kann, die für Bedürftige in Herzogenaurach und in der Region verwendet werden. red