Es gehört schon zu einer guten Tradition, dass der Lions Club Lichtenfels für die Tafelkinder Nikolausgeschenke übergibt. "In diesem Jahr ist wegen Corona alles anders", sagte Lions-Präsident Walter Mackert bei der Spendenübergabe, "aber für uns ist es wichtig, dass wir in diesem schwierigen Jahr unsere Verbundenheit mit jenen zeigen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen." Mackert hob dankbar hervor, dass es in diesem Jahr gelungen sei, einen Adventskalender zu befüllen, der wie alle Jahre auch schnell ausverkauft war. Aus dem Spendenerlös des Lions-Adventskalenders kann der Verein die Spendenaktion für soziale Zwecke in der Region finanzieren. Gemeinsam mit Michael Limmer und Gerhard Sievert vom Lions-Vorstand übergab er Geschenketüten für alle Tafelkinder, die wie immer mit etwas Süßem, Obst und Buntstiften befüllt waren. Ingrid Kohles vom Tafelvorstand bedankte sich für die Geschenke, auf die sich die Kinder schon immer besonders freuen. "Wir wissen es zu schätzen, dass der Lions Club schon seit der Gründung der Tafel Burgkunstadt zu den Spendern gehört, die uns immer wieder bei unserer Arbeit unterstützen und ihre Verbundenheit mit den Mitmenschen zeigen", sagte sie und bedankte sich auch beim Nikolaus, dass er extra zu diesem besonderen Anlass gekommen war. red