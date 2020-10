Die Städtische Musikschule setzt ihre beliebte Konzertreihe im Dientzenhofer-Saal, St.-Getreu-Straße 14, am kommenden Samstag, 17. Oktober, um 19 Uhr fort. Zu Gast ist Eva-Maria Helbig, Gesang, die damit ihr Antrittskonzert an der Städtischen Musikschule gibt. Am Klavier wird sie von Christine Fesefeldt begleitet, langjährige Pianistin an der Musikschule. Am Sonntag, 18. Oktober, wird das Konzert um 11 Uhr wiederholt.

Ein Teil des Konzerts widmet sich Kompositionen mit Gedichten von Friedrich Rückert, der gerne auch als "Dichter der Liebe" benannt wird. Viele seiner Liebesgedichte sind unter anderem von Clara und Robert Schumann vertont worden. Heitere Gedichte von Rückert hat Carl Loewe vertont. Außerdem wird ein Jahreszeiten-Zyklus mit Gedichten von Theodor Fontane, 2018 in Musik gesetzt von Uwe Strübing (Fürth), zu hören sein. Die Uraufführung wurde 2019 in Erlangen von Eva-Maria Helbig gesungen.

Aufgrund der coronabedingten Beschränkung der Besucherzahl sind bei beiden Konzerten lediglich je 35 Besucher zugelassen. Es gelten die üblichen Abstands- und Hygienevorgaben wie Maskenpflicht bis zum Sitzplatz.

Es ist daher bis Freitag, 16. Oktober, 17 Uhr, eine Anmeldung per E-Mail an musikschule@stadt.bamberg.de erforderlich. Bitte Namen und Telefonnummer sowie Anzahl der Zuhörer und gewünschtes Konzert (Sa 19 Uhr oder So 11 Uhr) angeben. Weitere Informationen gibt es auch unter www.musikschule.bamberg.de. red