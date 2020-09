Hinter dem Namen "4 Souls" verbirgt sich eine Akustikband, die zwischenzeitlich deutschlandweit für Aufsehen sorgt. Nein, 4 Souls sind kein Casting-Produkt sondern tatsächlich langjährige Freunde, die eine tiefe Seelenverwandtschaft verbindet. Deshalb machen sie auch Musik "4 Souls" - also "für die Seele".

Seit 2013 verzaubern sie die Konzertbesucher mit ihrem Bühnenprogramm "All you need is love" und lassen bekannte Welthits in ihrem ganz eigenen, unverwechselbaren Sound interpretiert unvergessen bleiben. So würdigen sie Songs von Eric Clapton, Billy Joel, Leonard Cohen, Bob Dylan, Elton John, der Beatles, der Eagles, und vielen, vielen mehr.

"4 Souls" bestechen durch die absolute Harmonie der drei Stimmen und das fein aufeinander abgestimmte Zusammenspiel der zwei, ja manchmal sogar drei Akustik-Gitarren. Was nach jedem Konzert bleibt, ist die Gewissheit, dass diese Band erst dann von der Bühne geht, wenn sie sicher ist, die Seelen ihrer Zuhörer berührt zu haben.