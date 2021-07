Wernstein vor 15 Stunden

Konzert

Lieder, die beflügeln

Zu "Songs of hope - Lieder, die beflügeln" mit Andy Lang (Harfe) und Judith Förster (Klarinette, Flöte, Whistle) wird am Freitag, 23. Juli, ab 20 Uhr in den Garten des alten Schäferhauses, Wernstein 1...