Die Volkshochschule in Ebern bietet drei Kurse an, die mit Musik direkt oder indirekt zu tun haben. Anmeldung ist stets erforderlich, und zwar online unter www.vhs-hassberge.de oder unter der Telefonnummer 09531/6463.

Ein Kurs für Eltern, pädagogische Fachkräfte und Interessierte, die schon immer einmal die Liedbegleitung im Kindergartenbereich erlernen wollten, wird in Zusammenarbeit mit der Musikschule Ebern angeboten. Es werden Themen wie einfache Liedbegleitung mit Stabspielen, Stimmbildung mit und für Kinder, Singen mit Kindern, musikalische Begrüßungs- und Schlussrituale, Tanz- und Bewegungsspiele sowie Klanggeschichten behandelt. Der Kurs beginnt am Mittwoch, 11. November, um 18.30 Uhr und findet zehn Mal in der Musikschule Ebern statt.

Weitere Angebote

Die VHS bietet in Zusammenarbeit mit der Musikschule Ebern ferner für alle, die bereits Erfahrungen mit einfachen Melodien und einfacher Liedbegleitung haben und das Gitarrenspiel erweitern und verbessern möchten, einen Gitarrenkurs für Fortgeschrittene an. Neben der Vermittlung weiterer Akkorde und neuer Spieltechniken sollen der Ausbau und die Sicherung der Fähigkeiten im Vordergrund stehen. Der Kurs beginnt am Donnerstag, 12. November, um 19 Uhr und findet auch in der Musikschule Ebern statt.

Die VHS verhilft außerdem zu einem kompakten Einstieg ins Gitarrespielen: vom unmittelbaren Anfang bis zu den ersten Akkorden, Tipps zum Saitenstimmen und zur Anschlagtechnik, einfache Melodien und einfache Liedbegleitung. Der Kurs ist für alle gedacht, die noch keine Erfahrung mit dem Gitarrenspiel sammeln konnten. Der Kurs beginnt am Montag, 16. November, um 19 Uhr in der Musikschule Ebern. red