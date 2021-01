Die Mittelschüler des Liebfrauenhauses Herzogenaurach haben den Bewohnern des benachbarten Seniorenheims kurz vor Weihnachten eine große Freude gemacht: Zusammen mit den Lehrerinnen im Fachbereich Soziales wurden von den neunten Klassen viele verschiedene Plätzchensorten gebacken und verziert. Die Fünft- und Sechstklässler bemalten zudem ausgeschnittene Sterne, beschrifteten sie mit guten Wünschen und banden die Sterne an die Plätzchentüten. So kamen fast 90 Tüten mit den Leckereien zusammen, die die Jugendlichen als Nachbarschaftsgruß den Bewohnern ins angrenzende Seniorenheim schickten. Das teilt das Seraphische Liebeswerk Altötting mit, das die Liebfrauenhausschule betreibt.

Außerdem wird in der Pressemitteilung über eine Gutschein-Weihnachtsaktion der Schulfamilie zugunsten der Tafel berichtet. Die Schüler und deren Eltern von der ersten bis zur zehnten Klasse kauften Gutscheine in ortsansässigen Geschäften oder einen Herzo-Gutschein und verpackten diese mit einer Weihnachtskarte. Insgesamt 94 Gutscheine wurden so an die Tafel Herzogenaurach gespendet.

Elke Bollmann, Leiterin der Tafel-Ausgabestelle Herzogenaurach, freute sich über das Engagement der Schüler und ihrer Familien: "Es tut gut zu sehen, dass in schwierigen Zeiten wie diesen Menschen Verantwortung übernehmen für die Gemeinschaft."

In einer weiteren Spendenaktion sammelten die Schüler 1000 Euro als Geldspenden für das Waisenhaus St. Clare in Uganda. Dort unterhält das Seraphische Liebeswerk an zwei Standorten ein Kinderdorf und eine Berufsschule.

Die Schüler des Liebfrauenhauses übernehmen seit vielen Jahren die Patenschaft für zwei Schüler des Kinderdorfes. Koordiniert wurden alle Aktionen von Verena Scheer und Yvonne Schreiber, die am Liebfrauenhaus den Bereich der Schulpastoral betreuen. red